В сети был размещен видеоролик, на котором Владимир Зеленский, украинский лидер, поздравил самого себя с наступающим Новым годом.

Данная запись была сделана во время встречи послов, проведенной в честь Дня дипслужбы. На размещенных кадрах при этом показано, что глава украинского государства одновременно играл роль и слушателя и выступающего. Дело в том, что из-за неправильного видеомонтажа все выглядело так, словно Зеленский вначале произносит речь, а затем сам же себе улыбается.

Затем камера снова вернулась к выступающему президенту Украины, который в конце своей речи поздравил дипломатов, отметив их чрезвычайную важность для государства. Сразу же после этого в видео вновь показали Зеленского, стоящего возле своей супруги Елены и Дмитрия Кулебы, главы МИД страны, и хлопающего самому себе.