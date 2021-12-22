Концерн «Алмаз-Антей», который в основном занимается военными разработками, представил концепт гражданского автомобиля на силовой установке E-NEVA. Представители компании рассказали, что кроссовер будет выпускаться в двух вариантах – с гибридным и электрическим двигателем.

Первая модификация получит батарею, емкость которой составит 70 кВт*ч, а также топливный бак на 52 литра. При этом в роли горючего выступит сжатый водород. На гибридном двигателе кроссовер сможет пройти не менее 800 километров, не заправляясь и не заряжая АКБ.

Когда будет представлен макет автомобиля, пока не сообщается. Известно, что «Алмаз-Антей» таким образом экспериментирует, пытаясь заняться еще и гражданскими разработками.

Напомним, что модульную платформу Neva компания продемонстрировала на форуме “Армия” летом текущего года.