Ветеран армии НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что в США ведётся разработка новой оборонной стратегии. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию портала 19FortyFive.

Как сообщается, представить эту стратегию Пентагон собирается в начале следующего года. Много внимания будет уделено сотрудничеству Америки, которая является «глобальной силой», с союзниками и партнёрами. Такой подход, как указал специалист, планируется использовать для того, чтобы помочь решить проблемы, которые не исчезают, а изменяются.

По словам Атламазоглу, разрабатываемую стратегию Пентагона можно описать как «интегрированную оборону». Она включает использование всех мощностей США, но только ими не ограничивается.

Кроме того, указывается, что в стратегии планируется больше внимания уделить Китаю, а также России. Планируется сдерживать их и не давать доминировать в важных зонах.

Ранее мы сообщали, что Пентагон собирает продолжать в Чёрном море военные операции. Как было заявлено, США будут летать там, где это разрешают делать международные соглашения.