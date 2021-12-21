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В РИА «Новости», сославшись на Джона Кирби, представителя американского Минобороны, отметили, что США продолжат осуществлять военные миссии в черноморской акватории.

Согласно словам сотрудника Пентагона, американские вооруженные силы будут летать везде, где это разрешает делать международные соглашения. Он напомнил, что Черное море не является внутренними водами России, поэтому их самолеты и корабли имеют полное право находиться в нем. В результате Соединенные Штаты собираются продолжить выполнять операции в указанном регионе.

В СМИ регулярно появляется информация о том, что США и НАТО осуществляют разведывательные полеты возле границ России в Черном море и отправляют туда свои боевые корабли. В российском МИДе не единожды заявляли, что подобные действия увеличивают напряженности в регионе и негативно влияют на стабильность в нем.

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