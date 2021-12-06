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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего выступления на открытии сессии парламента, которое состоялось в понедельник, высказался об отношениях с Россией.

Согласно его заявлению, Япония будет стремиться к тому, чтобы всесторонне развивать отношения с Россией. Он также озвучил позицию японских властей – решить проблему со спорными территориями и заключить мирный договор. Так, отмечается, что Россия и Япония уже давно проводят консультации, чтобы заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Однако окончательно закрыть этот вопрос мешают южные Курильские острова, которые по итогам войны отошли СССР.

Кроме того, как отметил Кисида, со странами-соседями будет продвигаться твёрдая дипломатия, в основе которой будут лежать национальные интересы. Также он отметил, что Япония стремится к поддержанию в регионе мира и стабильности.

Ранее мы сообщали, что в Японии призвали поднять на Курилах флаг страны. Это было высказано после того, как Россия поставила на Курилах ракетный комплекс «Бастион».

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