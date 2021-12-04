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В Японии выразили возмущение из-за того, что Россия разместила на Курилах ракетный комплекс «Бастион».

Как сообщается, читатели Jiji указали, что северные острова принадлежат Японии и являются её суверенной территорией. Туда необходимо отправить свои военные силы и поднять японский флаг. По словам одного из комментаторов, такие действия не будут являться нарушением конституции Японии.

Также было заявлено, что стоит отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, с Китаем и Южной Кореей также требуется остановить любые переговоры. Было предложено призвать мировую общественность к бойкоту указанных стран, и не допускать агрессии в сторону Японии.

Пользователи выразили недовольство действиями премьер-министра страны Фумио Кисиды. Как было заявлено, он проводит безвольную политику по отношению к соседям.

Недавно в Японии пообещали проблемы для России, если она откажется отдавать Курилы. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида.

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  • Анна
  • 04.12.2021
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