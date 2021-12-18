Компания Meta, которая является владельцем соцсети Facebook, создала нейросеть, способную анимировать детские рисунки.

Для этого разработчики использовали нейросеть, которую продолжительное время обучали определять фигуру человека на рисунках, создаваемых маленькими детьми. После того, как искусственный интеллект определит фигуру, он отделяет её от остального рисунка. После этого ИИ устанавливает опорные точки для создания анимации. Затем нейросеть генерирует видеоролик, который можно будет показать ребёнку.

Отмечается, что специалисты, которые работают над этим проектом, имеют большие планы и надежды на ИИ. Они намереваются создать такую нейросеть, которая будет способна воспринимать и оценивать мир с точки зрения человека.

Ранее нейросеть заявила учёным, что искусственный интеллект представляет опасность. Нейросеть указала, что ИИ бывают как хорошие, так и плохие.