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На новостном портале «Авиа.про», сославшись на Фумио Кисиду, главу японского правительства, отметили, что Токио пригрозил Москве серьезными проблемами, если последняя откажется возвращать Курильские острова.

Авторы материала отмечают, что Япония все еще надеется, что Курилы возвратятся в ее состав. Однако в РФ не единожды сообщали, что не планируют следовать призывам японских властей. Судя по всему, японцы не собираются отступать от задуманного, начав косвенно угрожать Кремлю. Пока не ясно, какие именно проблемы ждут Москву в будущем.

Журналисты напоминают, что после завершения Второй мировой войны между СССР и Японией так и не был заключен мирный договор, из-за чего формально РФ все еще находится в состоянии войны с данной страной. При этом некоторые эксперты считают, что Токио устраивает провокации из-за давления со стороны Вашингтона.

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