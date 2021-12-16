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В Японии раскритиковали представительницу страны на конкурсе «Мисс Вселенная» Юри Ватанабэ за «кимоно усопших».

Во время одного из дефиле участница вышла в кимоно с запахом на левую сторону. В Японии в такие кимоно облачают усопших. Также указывается, что пояс кимоно был украшен хризантемой, а этот цветок является символом императорской семьи.

Также критике были подвергнуты иероглифы, обозначающие «Япония», которые были нанесены на тело девушки. Они похожи на татуировки, которые в Японии считаются неким табу.

Разработкой дизайна платья занимался израильский дизайнер Авиад Арик Херман. Пользователи Сети пришли к выводу, что он относится к японской культуре с уважением, но абсолютно в ней не разбирается. Было отмечено, что придуманное им кимоно могут посчитать оскорблением Японии.

Недавно учёные предположили, что низкая смертность от коронавируса в Японии может быть связана с генетическими особенностями. Оказалось, что примерно у 60% японцев есть ген, который обеспечивает хорошую защиту от COVID-19.

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