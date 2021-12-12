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В Японии рассказали, с чем может быть связан низкий уровень смертности от COVID-19 в стране. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на учёных государственного института естественных наук (Рикэн).

Ранее предполагалось, что в Японии штамм коронавируса дельта мог самоликвидироваться и потому люди почти перестали заражаться. Теперь была выдвинута новая версия, объясняющая эту ситуацию.

Согласно заявлению специалистов, они изучили молекулу лейкоцитарного антигена человека HLA-A24. Она есть у 60% японцев и лишь у 10-20% европейцев или американцев. Молекулы HLA необходимы для активации Т-клеток, которые убивают заражённые коронавирусом клетки. Таким образом, учёные предположили, что жители Японии способны противостоять заражению коронавирусом на генетическом уровне.

Отмечается, что за последние сутки в Японии было выявлено всего лишь 120 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных случаев зафиксировано не было.

Ранее специалисты из ЮАР допустили, что штамм коронавируса омикрон мог появиться из-за ВИЧ-инфекции. Они заявили, что вирус находился в организме человека с ВИЧ более полугода.

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