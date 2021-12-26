В скором времени россияне смогут получить новый бонус от Сбербанка. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, получат этот бонус все россияне, которые успеют оформить до 31 декабря новую кредитную карту. В этом случае граждане получат промокод на одну тысячу рублей. Потратить эти средства можно будет на покупки, совершаемые через «СберМаркет».

Отмечается, что начисление бонуса владельцу новой карты будут проведено в срок до 15 января. Промокод имеет ограничение по сроку действия – им нужно будет воспользоваться до 15 февраля.

Кроме того, представители Сбербанка отметили, что 15 дней после того, как была получена кредитная карта, наличные снимаются без комиссии. Обслуживание новой карты бесплатное.

Ранее в Сбербанке рассказали о возможности снимать деньги с нового вклада. Проценты по этому вкладу составляют 5,38 годовых, оформить его можно до 30 января 2022 года.