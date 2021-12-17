В Тосненском районе Ленобласти в ночь на 17 декабря произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл на Московском шоссе неподалёку от деревни Ям-Ижора примерно в четыре часа утра. Столкнулись автомобили Hyundai Accent и грузовой автомобиль DAF.

На место инцидента была отправлена дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда в составе четырёх человек и одной единицы техники. Водитель легкового автомобиля, как сообщается, погиб на месте инцидента. Его пришлось вырезать из салона машины при помощи гидравлического инструмента. Тело погибшего было передано правоохранительным органам.

В настоящее время ведётся установление обстоятельств инцидента и информации о погибшем. Расследованием занимаются сотрудники дорожной полиции.

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