В окрестностях города Тихвин, расположенного в Ленобласти, волчья стая буквально разорвала на части бродячую собаку. Соответствующие кадры были размещены в местных сообществах в соцсетях.

В Сети появились записи, сделанные камерами видеонаблюдения, установленными в коттеджном поселке. На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа хищников набрасывается на бездомную собаку и убивает ее менее чем за минуту, а затем оставляет останки на земле. Местные жители теперь беспокоятся за безопасность своих детей и домашних питомцев.

Указывается, что подобные инциденты в городе происходили и раньше. К примеру, в ночь с 5 по 6 декабря стая волков растерзала двух ротвейлеров. Хозяин оставил собак на улице на территории своего участка, привязав их к будке. Следующим утром он обнаружил их изуродованные тела. Местные власти обещают решить возникшую проблему путем отстрела диких зверей.