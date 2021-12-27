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В Великобритании считают, что у России есть право отвечать на агрессию со стороны Запада. Об этом заявили читатели издания Daily Mail.

Как отмечается, недавно президент РФ Владимир Путин сообщил, что если НАТО не даст России письменных гарантий безопасности, то ему придётся принимать военно-технические меры. Как заявили британцы, у Москвы есть полное право на такую реакцию.

Так, было заявлено, что в 1990-х годах НАТО дала обещание не проводить расширение зоны своего влияния. Кроме того, обещалось не использовать Украину для нападения на Россию. Так что не удивительно, что сейчас Россия считает НАТО угрозой.

В комментариях даже было выражено сожаление, что Великобританией управляет Джонсон, а не Путин. Комментаторы пожелали, чтобы премьер также защищал их страну, как Путин – Россию. Другие пользователи заявили, что нужно отдать Путину Украину в обмен на газ.

Ранее мы сообщали, что премьера Великобритании Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в то время, когда в стране был жесткий локдаун. Фотографии, подтверждающие факт вечеринки, опубликовало издание The Guardian.

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