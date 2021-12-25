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В случае полномасштабной войны между Украиной и Россией Турция выступит на стороне Киева, уверен военный эксперт Семен Багдасаров.

Он пояснил, что это давно понятно по поставкам беспилотников «Байрактар ТБ2» на Украину и другим заигрываниям с Киевом. Какие бы отношения не связывали Москву и Анкару, последняя все же является участником НАТО и не станет перечить США в случае серьезного вооруженного столкновения.

Кроме того, Турция до конца года возглавляет Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, которая может быть отправлена на Донбасс. Анкара внимательно следит за происходящими событиями и отлично видит, что Россия проявляет слабость в защите своих собственных интересов. Поэтому она все активнее действует против РФ на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Сейчас пришла очередь Украины и Турция вновь выступит против России.

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