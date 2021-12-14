Мэр Стамбула Экрем Имамоглу на своей Twitter-странице прокомментировал ситуацию с обвалом национальной валюты.

Как отмечается, из-за резкого и сильного обвала лиры в стране наблюдается напряжённая обстановка. В Сеть попали видеозаписи, на которых можно увидеть, как люди стоят в огромных очередях за дешевым хлебом. Цены на этот хлеб, продаваемый в особых ларьках, субсидируют власти города. Хлеб в таких ларьках стоит почти в 2-3 раза дешевле, чем в магазинах.

Мэр Стамбула указал, что публикацию подобных видео не одобряет. Но он признает, что из-за падения лиры граждане Турции обеднели. Он сообщил, что власти делают всё возможное для того, чтобы обеспечить граждан недорогим хлебом. Он также указал, что стоимость мешка муки за год выросла с 127 до 325 лир.

Ранее мы сообщали, что жители Турции поддерживают Реджепа Тайипа Эрдогана и действующую власть, несмотря на обвал лиры. Как отмечается, о перевыборах заговорила турецкая оппозиция.