Турецкая оппозиция призывает к перевыборам правительства и президента из-за обвала национальной валюты. С январских 7,3 она упала до 13,15 лиры за доллар в ноябре. Однако жители страны в Сети демонстрируют поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана и всей действующей власти.

В социальной сети «Твиттер» 24 ноября появился хэштег DevletiminYanindayim («Я поддерживаю государство»). Всего за 12 часов его разместили в своих постах почти миллион пользователей.

Впрочем, верят действующему президенту и правительству далеко не все. В той же социальной сети был размещен хэштег Sokaga, призывающий граждан выходить на улицу и начинать массовые протесты. В поддержку этой идеи высказалось около трехсот тысяч человек.

Причинами падения национальной валюты эксперты называют слишком уж крупные затраты на экспансию, а также недостаток энергоносителей, которые Турция закупает за рубежом.