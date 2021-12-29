В США пытаются решить, что делать, если Россия решит напасть на Украину, исключив при этом прямой военный конфликт с Москвой. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

О том, что следует попытаться не допустить с Россией прямого вооруженного конфликта, говорят практически все эксперты. Также ведётся обсуждения того, какую помощь оказать Киеву. В частности, непонятно, откуда отправлять боевую авиацию в Украину при получении соответствующего приказа. Наиболее подходящими вариантами называются Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария и Турция.

Но здесь имеются проблемы. К примеру, в США сомневаются, что Турция разрешил использовать базу «Инджирлик» для авиации США, если она будет использоваться против России. Объясняется это довольно плохими отношениями между США и Турцией.

Другими подходящими вариантами являются авиабазы в Италии и Германии, но оттуда до Украины достаточно далеко. Кроме того, власти указанных стран тоже могут не поддержать это решение.

Недавно специалисты предположили, что в случае вооружённого конфликта между Россией и Украиной Турция поддержит Киев. Как отмечается, страны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.