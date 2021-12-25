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Турция будет вынуждена воевать на стороне Украины против России, если гипотетическая война начнется до конца текущего года. Портал Avia.Pro сообщил о готовности Анкары поддержать Киев, предоставив ему военную помощь. Мало того, Турция вполне может возглавить военную операцию против РФ.

Авторы ссылаются на турецкое издание Haberturk, которое сообщает, что до конца 2021 года Анкара осуществляет командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО (VJTF). Это означает, что именно ей придется отправлять на Украину около 40 тысяч натовских солдат в случае начала вооруженного столкновения.

Турецкие эксперты пишут, что их беспокоит данная ситуация, однако на самом деле Анкара давно перебежала на украинскую сторону. Ведь она еще в прошлом году начала поставки в Киев беспилотников «Байрактар ТБ2», а также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве.

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