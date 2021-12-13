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Специалисты США сделали важный шаг в изучении структуры мозга, который может помочь им превратить людей в управляемых биороботов. Об этом сообщает научное издание Nature Biomedical Engineering.

Как сообщается, специалисты сумели объединить электрическую стимуляцию мозга и искусственный интеллект. За счёт этого им удалось улучшить некоторые функции мозга человека, которые имеют отношение к самоконтролю и умственной гибкости.

В исследовании были задействованы 12 пациентов с эпилепсией. К их мозгу подключили несколько сотен микроэлектродов. Затем учёные проводили стимуляцию небольшими разрядами и выяснили, какая область оказывает влияние на психологическое состояние. Затем управление стимуляцией осуществлял ИИ, основываясь на биологических ритмах человека.

Учёные заявляют, что этот метод можно применять для лечения тяжёлых болезней, связанных с мозгом человека. Однако, как заявил специалист по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко, в сознание человека учёным проникнуть не удастся, так как мозг весьма сложен. Также он считает, что подобные эксперименты весьма опасны, так как нельзя предсказать последствия вмешательства в мозг.

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