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В России была проведена первая операция, которая позволяет получать тактильные ощущения от протезов рук.

Операция была организована сотрудниками компании «Моторика» и учёными Медцентра Дальневосточного федерального университета. «Моторика», как уточняется, является разработчиком и производителем высокотехнологичных протезов.

Участникам исследования были вживлены электроды, которые позволяли нервной системе получать сигналы от протезов. Для того, чтобы осуществить это, на нервы пациентов были поставлены электроды, позволяющие почувствовать электрическую стимуляцию. Целью этого проекта, как было заявлено, является изучение технологий очувствления бионических протезов.

Операция была проведена двум людям, у которых были ампутированы руки. У одного пациента, как отмечается, остались фантомные боли.

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  • Анна
  • 30.11.2021
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