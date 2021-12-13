Американские эксперты предположили, что произойдёт с российско-турецкими отношениями после того, как в Турции сменится лидер.

Президентом Турции сейчас является Реджеп Тайип Эрдоган. Однако в последнее время появились слухи об его уходе из-за информации об ухудшении его самочувствия. Кроме того, отмечается падение курса лиры. Из-за этого некоторые уже задумались о возможности перехода власти.

Как считает обозреватель Хасим Текинес, сомнительно, что после смены власти Турция захочет быть послушным союзником США. Отмечается, что в стране мощные идеологические тренды, кроме того, авторитет США заметно упал. Также Турция не одобряет действия США на Ближнем Востоке.

Что касается отношений с Россией, то крепкой дружбы ждать также не стоит. Российская политика для Турции более понятна, однако страна является скорее «враждебным партнёром». Военно-техническое взаимодействие и сотрудничество по ряду вопросов, тем не менее, скорее всего будет сохранено.

Ранее эксперты Bloomberg заявил, что Турция не будет воевать с Россией на стороне Украины. В отношениях с Украиной Турция преследует только свои интересы.