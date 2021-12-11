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Турция не поддержит Украину и не будет воевать на ее стороне, если начнется гипотетический вооруженный конфликт, сообщило издание Bloomberg. Анкара преследует исключительно собственные интересы и продажа беспилотников Bayraktar TB2 Киеву – это лишь дань сотрудничеству с ним.

Президент Тайип Эрдоган избрал тактику политического маневрирования, он ухитряется «дружить» с Россией и сотрудничать с Украиной. При этом Турция остается участником Североатлантического альянса, но не считает членство в блоке достаточным основанием для вступления в боевые действия, если таковые начнутся.

Кроме того, Турция действует самостоятельно, даже не пытаясь координировать свои шаги на Украине с Соединенными Штатами. Для нее главной задачей является защита собственных интересов и получение прямой выгоды, а все интриги НАТО ее не касаются.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что перемещается войска по своей территории исключительно в оборонительных целях и не собирается на кого-либо нападать.

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