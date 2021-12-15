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В России в настоящее время существует проблема с отставанием в производстве боевых ударных дронов. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Как указывается, сейчас среди успешных разработок можно отметить разве что ударно-разведывательные дроны «Орион». Однако, пока Россия занимается лишь созданием БПЛА, в США и Китае их уже модернизируют. Кроме того, отмечается и турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

Несмотря на отставание в области производства дронов, авторы статьи указывают, что в скором времени в России может появиться беспилотник, который сможет превзойти конкурентов. Под этим беспилотником подразумевается С-70 «Охотник». В настоящее время была совершена выкатка первого лётного образца данного БПЛА.

Ранее «Охотник» уже был использован в совместной работе с истребителем Су-57, однако сейчас беспилотник был улучшен. Он получил плоское реактивное сопло, за счёт которого планируется снизить его радиолокационную заметность.

Завершение разработки «Охотника» планируется в 2022 году, после чего можно будет говорить о контрактах на поставку дронов в ВС РФ.

Недавно стало известно, что поставки дронов С-70 “Охотник” в армию РФ планируются в 2024 году. В настоящее время проводится тестирование беспилотника.

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