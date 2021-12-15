На Западе оценили развитие в России стелс-технологий. Статью, посвящённую этой теме, опубликовало издание The Drive.

Авторы статьи отметили, что данный беспилотник демонстрирует скачок вперед в способности России применять малозаметные технологии. Однако было отмечено, что нужно подождать и проследить, какое решение создатели беспилотника придумали для конструкции выхлопной системы. По словам журналистов, эта конструкция способна подорвать весь стелс-потенциал С-70.

Аналитики также отмечают, что данный БПЛА в бою будет работать вместе с истребителем Су-57, но может действовать и независимо от него, если этого потребуют обстоятельства.

Отмечается, что недавно прошла выкатка первого лётного образца С-70 «Охотник». Данный экземпляр беспилотника получил плоское реактивное сопло.

Ранее военные обозреватели The Drive высказались насчёт дрона Су-70 “Охотник”. Как было заявлено, у беспилотника были улучшены характеристики малозаметности.