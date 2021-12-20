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Авторы вьетнамского издания Soha прокомментировали заявления полковника ВС США Алекса Вершинина о возможных логистических проблемах России в случае гипотетической войны против Украины и написали, что на Западе в очередной раз недооценивают возможности РФ.

Вершинин заявил, что Россия имеет огромный ресурс для нападения на соседнюю страну, однако есть у нее и уязвимости. Так, для захвата всей территории Украины Москве нужно в два раза увеличить количество имеющихся в распоряжении армии грузовых автомобилей тылового обеспечения.

При этом американский военный не отрицает, что у России имеется такое серьезное преимущество перед НАТО и Киевом, как железнодорожные войска.

Вьетнамские эксперты, публикацию которых перевел портал «Военное дело», считают, что Вершинин ошибается. Он предлагает увеличить число грузовиков в каждой из тыловых бригад до 400 единиц, однако не замечает, что их и так уже по 410. Так как каждое подразделение имеет на балансе 150 многоцелевых и 260 специальных грузовых авто. Кроме того, у бригад тылового обеспечения имеется еще и по 50 прицепов, компенсирующих недостаток машин, если таковой возникает.

«Возможно, эксперты в НАТО будут раздражены, обнаружив, что количество грузовиков в логистических бригадах ВС РФ оказывается вдвое больше, чем они заявляют», – пишут вьетнамские эксперты.

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