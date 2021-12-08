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Американская автоколонна подверглась нападению в Сирии. Об этом сообщает издание SANA.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в провинции Аль-Хасака. Автомобильная колонна осуществляла передвижение в сельской местности района Эль-Ярубия, который прилегает к границе с Ираком. Здесь произошла детонация двух взрывных устройств.

В результате взрывов были серьёзно повреждены некоторые машины. О возможных пострадавших в инциденте не сообщается.

США отправили в регион дополнительные силы, чтобы обезопасить дальнейшее передвижение колонны. Кроме того, отмечается, что после этой атаки была объявлена экстренная мобилизация отрядов курдской оппозиции «Сил демократической Сирии». Они контролируют данный регион.

Ранее мы сообщали, что военная база США в Эт-Танфе подверглась атаке. Как было заявлено, здесь разорвалось несколько ракет.

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