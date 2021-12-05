На военной базе США в Эт-Танфе, расположенном на границе Ирака и Сирии, прозвучало не менее 4 взрывов. Сирийское ТВ рассказало, что на объекте разорвалось несколько ракет, однако пока информации о пострадавших и материальном ущербе нет. Также неизвестно, кто именно организовал атаку.

Журналисты предполагают, что ракетный обстрел базы велся с территории Ирака. Соединенные Штаты не подтверждают, но и не опровергают эту информацию на официальном уровне.

Известно, что удар застал американцев врасплох. Ранее подобные атаки производились ночью, а на этот раз неизвестные решили запустить ракеты днем, что создало эффект неожиданности.

Стоит упомянуть, что базирующиеся в Ираке проиранские вооруженные формирования потребовали у США вывести войска из страны. В противном случае они обещали регулярные обстрелы и ракетные удары. Впрочем, в настоящий момент ответственность за дневную атаку не взял на себя никто.