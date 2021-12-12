В Швейцарии на юридическом уровне разрешили использовать капсулу для самоубийства Sarco.

Как сообщается, эту капсулу изобрёл Филипп Ничке, он представил её ещё в 2018 году во время проведения выставки похоронной индустрии в Амстердаме. Активация капсулы производится самим человеком, когда он находится внутри. Перед этим ему нужно будет пройти небольшой тест. Затем в капсулу поступает азот и человек умирает из-за недостатка воздуха в течение 30 секунд. Уточняется, что паники или ощущения удушья человек не испытывает.

Рабочая капсула может появиться в Швейцарии уже в следующем году. На данный момент в стране нет агентств, занимающихся оказанием помощи в самоубийстве, которые захотели бы купить этот аппарат. Кроме того, использование капсулы вызывает массу вопросов.

Ранее мы сообщали, что специалисты из Китая создали пушку Гаусса размером с пистолет. При этом устройство достаточно мощное.