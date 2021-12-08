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Специалисты из Военно-морского инженерного университета в Китае создали пушку Гаусса размером с пистолет. Об этом заявляет South China Morning Post.

Пушка Гаусса, как сообщается, является одним из видов электромагнитного ускорителя масс. Оно производит бесшумную стрельбу и имеет малую отдачу. Но энергоэффективность пушек Гаусса небольшая.

Для создания пушки Гаусса размером с пистолет были задействованы нейросети и искусственный интеллект. Длина ствола пушки составляет 12 сантиметров, есть три катушки, за счёт которых генерируется электромагнитное поле. Встроенный аккумулятор обеспечивает питание установки.

Кинетическая энергия пули составляет почти 150 джоулей. Это в два раза больше, чем требуется, чтобы произвести смертельный выстрел.

Ранее мы сообщали, что американские специалисты придумали способ, благодаря которому можно упростить конструкцию квантового компьютера. Для новой конструкции потребуется всего четыре элемента.

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