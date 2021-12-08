Специалисты из Военно-морского инженерного университета в Китае создали пушку Гаусса размером с пистолет. Об этом заявляет South China Morning Post.

Пушка Гаусса, как сообщается, является одним из видов электромагнитного ускорителя масс. Оно производит бесшумную стрельбу и имеет малую отдачу. Но энергоэффективность пушек Гаусса небольшая.

Для создания пушки Гаусса размером с пистолет были задействованы нейросети и искусственный интеллект. Длина ствола пушки составляет 12 сантиметров, есть три катушки, за счёт которых генерируется электромагнитное поле. Встроенный аккумулятор обеспечивает питание установки.

Кинетическая энергия пули составляет почти 150 джоулей. Это в два раза больше, чем требуется, чтобы произвести смертельный выстрел.

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