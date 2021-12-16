Физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг при жизни сделал несколько предсказаний насчёт будущего человечества.

Хокинг назвал семь причин, которые могут привести к гибели или практическому полному уничтожению человечества. Так, на первое место была помещена гибель от жары. Хокинг заявлял, что к глобальному потеплению приведёт не природа, а развитие промышленности, что спровоцирует подъём температуры на планете до 250 градусов – как на Венере.

Другой, не менее опасной, причиной может стать выход искусственного интеллекта из-под контроля людей. По мнению Хокинга, компьютеры могут начать апгрейдиться без участия людей. В другом случае компьютеры могут спровоцировать деградацию людей. Кроме того, учёный заявлял, что может произойти восстание машин, и компьютеры, которые обойдут людей по развитию, начнут их уничтожать.

Также Хокинг выражал опасение, что Большой адронный коллайдер и проводимые эксперименты способны привести к поглощению планеты. Другими причинами уничтожения человечества Хокинг называл столкновение планеты с астероидом, враждебных инопланетян, а также дефицит ресурсов.

Ранее министр островного государства Тувалу Саймон Кофе рассказал, что нужно сделать, чтобы люди поверили в глобальное потепление. Как он считает, нужно публиковать фотографии с тех мест, которые меняются под воздействием климатических изменений.