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В Сети опубликованы первые фото внедорожника LADA Niva Legend после обновления. По снимкам сложно судить о характеристиках авто, однако его внешний вид впечатляет.

Общий силуэт «Нивы» остался прежним, хотя некоторые изменения все таки есть. Так, авто получит совершенно новый бампер, в который вмонтируют круглые светодиодные фары.

На зеркалах заднего вида, форма которых тоже слегка изменена, появятся поворотники. На корму также планируется установить обновленный, более рельефный бампер. Рисунок фонарей тоже выглядит по-другому. На двери багажника сразу же бросается в глаза пластиковая накладка с надписью Lada.

Обновленная LADA Niva Legend должна выйти на российский рынок уже в 2024 году. Текущая версия этого внедорожника в минимальной комплектации стоит 675 900 рублей.

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