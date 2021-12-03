Александр Градский, как выяснило издание StarHit, практически до самой своей смерти снимался в шоу «Голос».

В данной передаче артист является одним из наставников. После его смерти некоторые начали обвинять проект в том, что из-за съёмок здоровье Градского было окончательно подорвано. При этом отмечается, что согласие на участие в проекте артист дал ещё до того, как заболел в сентябре коронавирусом.

После COVID-19 Градский столкнулся с осложнениями. У него было низкое давление и он практически не мог ходить. Из-за этого на съёмки его несколько раз привозили на носилках. Его подвозили к креслу, перекладывали, после этого проводились съёмки выпуска. Затем артиста погружали на носилки обратно.

Как сообщается, Градский едва мог говорить, но всех успокаивал, что к следующим выпускам он поправится. На вопрос своего коллеги Леонида Агутина о том, почему тот не передвигается самостоятельно, Градский объяснил, что боится упасть и всех подвести. Дальше, как он отметил, у него будет больше времени на подготовку и он начнёт заниматься.

Однако 26 ноября Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, а спустя два дня он скончался от инфаркта мозга.

Ранее мы сообщали, что Первый канал продолжит показывать шоу “Голос” в память об Александре Градском. В настоящее время решается, в каком формате продолжится шоу.