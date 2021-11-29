читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Первого канала отметили, что текущий сезон «Голоса» будет продолжен до конца в память об Александре Градском, который скончался несколько дней назад.

Согласно их словам, организаторы шоу посчитали, что они обязаны довести программу до конца, чтобы почтить память ее умершего наставника. В размещенном пресс-релизе также указывается, что в скором будущем планируется принять решение касательно того, в какой форме следует показать последние выпуски передачи.

На телеканале заявляют, что хоть музыкант и имел проблемы со здоровьем, однако продолжал принимать участие в съемках следующих частей программы. Указывается, что композитор успел создать несколько новых работ вместе с участниками «Голоса», которые в будущем будут обязательно продемонстрированы в эфире Первого канала.

Вам может понравиться

Ангела Меркель покинет должность канцлера Германии под панк-рок

Канцлер Германии Ангела Меркель будет уходить со своего поста под панк-рок. В качестве одной из композиций для церемонии проводов главы правительства выбрана песня Du hast den Farbfilm vergessen, которую исполняет

В Bloomberg не верят сообщениям о “российском вторжении” на Украину

Журналисты издания Bloomberg заявили, что уже не верят в агрессивные намерения России. По их словам, Москва перемещает войска к границам Украины исключительно для обеспечения национальной безопасности и защиты от неадекватного

Политолог Егорченков: Глава МИД ФРГ Бербок скоро изменит своем мнение по “Северному потоку-2”

Анналена Бербок, заявившая о необходимости приостановить сертификацию «Северного потока-2», вскоре изменит свое мнение, уверен политический эксперт Дмитрий Егорченков. Он пояснил, что соратники по коалиции быстро поставят на место новую главу
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |