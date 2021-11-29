Представители Первого канала отметили, что текущий сезон «Голоса» будет продолжен до конца в память об Александре Градском, который скончался несколько дней назад.

Согласно их словам, организаторы шоу посчитали, что они обязаны довести программу до конца, чтобы почтить память ее умершего наставника. В размещенном пресс-релизе также указывается, что в скором будущем планируется принять решение касательно того, в какой форме следует показать последние выпуски передачи.

На телеканале заявляют, что хоть музыкант и имел проблемы со здоровьем, однако продолжал принимать участие в съемках следующих частей программы. Указывается, что композитор успел создать несколько новых работ вместе с участниками «Голоса», которые в будущем будут обязательно продемонстрированы в эфире Первого канала.