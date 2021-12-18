Журналист Александр Рогаткин рассказал о разработке российскими инженерами эффективных средств противодействия беспилотной авиации потенциального противника, а также опубликовал снимок трофейного турецкого БПЛА «Байрактар ТБ2»,

Он напомнил, что эти дроны использовались в Нагорном Карабахе и если не обеспечили победу Азербайджану, то уж точно успели хорошо насолить Армении. В настоящий момент Украина, которая закупила партию беспилотников у Турции, угрожает ними самопровозглашенным ЛНР и ДНР.

Россия получила в свое распоряжение сбитый образец этого беспилотника и намеревается создать средства высокоэффективного противодействия всем его функциям. На фотографии хорошо видно, что дрон не сильно пострадал, поэтому инженерам удастся проникнуть в его «электронные мозги» и разобраться с используемыми турецкими конструкторами принципами управления, оборудованием для обмена данными и многим другим.

Тщательное исследование позволит понять, как можно противодействовать дронам с использованием комплексов радиоэлектронной борьбы или систем противовоздушной обороны.

РФ занимается этим не просто так. Украинские «Байрактары» сейчас представляют серьезную угрозу для республик Донбасса, так как Киев задействует их не только для ударов, но и для разведки и передачи координат целей артиллерийским установкам.