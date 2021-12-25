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В Сети появилась уникальная видеозапись операции по спасению летчика-штурмана сбитого Турцией штурмовика Су-24. Данный инцидент, напомним, произошел в 2015 году над воздушным пространством Сирии. Запись получил у российских военнослужащих журналист Александр Рогаткин.

На ролике видно, как боевики на нескольких броневиках направились к месту падения самолета сразу же после атаки на него. Но сирийские правительственные силы все же успели раньше. Они спасли штурмана Константина Мурахтина и увезли его.

Боевики обстреляли летчика, но ликвидировать его у них не получилось.

Напомним, что командир экипажа Олег Пешков тоже сумел катапультироваться после попадания турецкой ракеты в штурмовик. Но его боевики обстреляли еще в воздухе, что привело к гибели летчика.

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