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В Сбербанке напомнили о подарках, которые можно получить до конца декабря. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Некоторые категории россиян в этом году получили выплаты. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей, сначала их получили семьи, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребёнок, потом выплаты получили пенсионеры. Для тех россиян, кто получил эту выплату и является клиентом банка, Сбербанк подготовил различные подарки, забрать которые нужно до конца года.

В число бонусов вошли подписка «СберПрайм» сроком на три месяца, а также промокод на скидки, которые составляют по одной тысяче рублей на «СберМаркете» и на «СберМегаМаркете», а также 250 рублей в «СберАптеке». Отмечается, что воспользоваться промокодами можно в мобильном приложении даже если у клиента уже есть подписка. Кроме того, использовать промокод можно и после окончания подписки, но только в срок до конца декабря.

Ранее специалисты напомнили о выплаты в размере до 7 тысяч рублей, которую могут получить пенсионеры. Данная выплата назначается на иждивенцев.

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