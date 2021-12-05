Для пожилых граждан РФ собираются подготовить дополнительную прибавку к пенсии. Они смогут получать ее за своих родных.

Речь идет о выплатах за иждивенцев, на данный момент времени действующих на федеральном уровне. Рассчитывать на них могут российские пенсионеры, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. В случае, если ребенок обучается в университете на очной основе, то возраст может быть увеличен до 23 лет. За каждого живущего на иждивении человека пенсионер может получить прибавку в размере 2 000 рублей.

Сейчас же в некоторых регионах власти планируют увеличить список иждивенцев. В него будет включены близкие родственники пенсионеров, например, их супруги, за которыми требуется специальный уход. В результате им хотя бы частично компенсируют расходы на их содержание.