В Саратове женщине отрезало пальцы, когда она отправилась на прогулку с собакой.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Тархова в доме №26. 57-летняя женщина отправилась выгуливать собаку, однако, когда она выходила из лифта, то поводок каким-то образом случайно зацепился. Освободиться она не сумела и в итоге, когда двери лифта закрылись и он поехал на другой этаж, поводок отрезал женщине несколько пальцев.

Вызванная на место инцидента «скорая помощь» доставила пострадавшую женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента. Отмечается, что собака в результате произошедшего не пострадала.

Ранее мы сообщали, что в Саратове предложили построить второе пешеходное кольцо. С таким предложением выступил парламентарий Вячеслав Володин.