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Вячеслав Володин, российский парламентарий, в ходе недавнего визита в Саратов отметил, что в городе следует построить еще одно пешеходное кольцо.

Согласно словам народного избранника, новый маршрут начнется с улицы Рахова и завершится на набережной, пройдя через Большую Горную, Астраханскую и Большую Садовую. В длину он должен будет достигнуть одиннадцати километров. Однако депутат не стал называть даже примерное время реализации соответствующего проекта. Отмечается, что в следующем году набережная будет продлена до Большой Садовой.

Ранее были завершены работы по благоустройству нового саратовского пешеходного кольца, протяженность которого составила восемь километров. Работы по нему начались около пяти лет назад. При этом обустройство набережной все еще не закончено.

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