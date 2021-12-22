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Российский холдинг «Росэлектроника», являющийся частью госкорпорации «Ростех», разработал литий-ионные аккумуляторы, способные работать в условиях экстремального холода. Диапазон температур, которые выдерживают новые батареи, составляет от -50 до +50 градусов.

Сообщается, что аккумуляторы могут успешно применяться в военной сфере, а также в строительстве робототехники, в нефтегазовом и медицинском секторах, в телекоммуникациях.

Совершенствование электрохимических разработок позволило создать аккумуляторы, которые не только хорошо переносят сильную жару и холод, но и весят гораздо меньше своих предшественников. Так, при массе в 150 граммов АКБ способен перенести 2700 циклов заряда-разряда.

В ближайших планах холдинга – создание аккумуляторов, устойчивых к радиации. Предполагается, что они будут применяться в космических исследованиях.

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