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Автор издания «Страна» Александра Харченко рассказала, что Украину могут не взять в НАТО по новым причинам.

Журналистка напомнила о термине «финляндизация». Этот термин появился во времена холодной войны, когда Финляндию не брали в НАТО после Второй мировой войны по требованию СССР.

В статье сообщается о требовании президента РФ Владимира Путина дать гарантии, что НАТО не будет расширять своё влияние на восток. При этом он требует письменных и юридических гарантий, опасаясь, что устные выполняться не будут. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг уже ответил, что у России нет права влиять на это, но окончательное решение будут принимать ключевые страны НАТО.

Харченко указывает, что сейчас следует пересмотреть термин «финляндизация». Пока что трудно говорить о том, согласится ли Запад на предложение Путина, но предполагается, что в ближайшем будущем этого не произойдёт, так как это означает выбрасывание Украины из своей сферы влияния. Это, в свою очередь, может привести к тому, что Украина вернётся в поле влияния России и Запад на это пока не готов идти.

Однако есть вероятность, что Запад будет торговаться по этому вопросу, требуя от России уступок – по Ближнему Востоку или по Китаю.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступлению Украины в НАТО мешают три страны. Однако называть их он не стал.

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