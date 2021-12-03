Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда Киев примут в НАТО.

Согласно его заявлению, сейчас три страны, которые являются членами НАТО, считают Украину дополнением к России. Однако какие именно страны он имел в виду, Кулеба уточнять отказался, указав, что это недипломатично.

Он указал, что Украину возьмут в НАТО тогда, когда эти страны поменяют свою позицию. Так, они должны понять, что Украина является независимым и самостоятельным государством. До тех пор для Киева не будет дверей для вступления в НАТО, а только окна, позволяющие сотрудничать с блоком. Поэтому Украине остаётся «заглядывать» в окна, чтобы страну заметили.

По мнению некоторых экспертов, странами, которые Кулеба отказался называть, могут быть Германия, Словакия, Венгрия или Турция.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается привлекать для войны с Россией армии других стран. Он указал, что Украина будет сама предпринимать меры для своей защиты.

Вам может понравиться

Британский адмирал Уэст: Россия и Запад стоят на пороге ядерной войны

Европа должна срочно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, так как мир стоит на пороге ядерного противостояния. Предотвратить войну, которая станет катастрофой для планеты, можно только дипломатическим путем, уверен

Институт Рейгана: 52 процента граждан США считают главной угрозой Китай

Исследование, проведенное Институтом Рональда Рейгана, показало, что американские граждане в подавляющем большинстве считают противником Китай, а не Россию. 52 процента респондентов заявили, что именно Китай несет в себе угрозу для

Диверсанты пытались взорвать объекты инфраструктуры Черноморского флота в Крыму

Диверсанты, предположительно направленные Киевом, должны были взорвать мобильную газотурбинную станцию и башню телецентра в Крыму, а также радиоцентр Черноморского флота, сообщил портал Avia.Pro. ФСБ РФ предприняла все возможные меры к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |