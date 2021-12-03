Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда Киев примут в НАТО.

Согласно его заявлению, сейчас три страны, которые являются членами НАТО, считают Украину дополнением к России. Однако какие именно страны он имел в виду, Кулеба уточнять отказался, указав, что это недипломатично.

Он указал, что Украину возьмут в НАТО тогда, когда эти страны поменяют свою позицию. Так, они должны понять, что Украина является независимым и самостоятельным государством. До тех пор для Киева не будет дверей для вступления в НАТО, а только окна, позволяющие сотрудничать с блоком. Поэтому Украине остаётся «заглядывать» в окна, чтобы страну заметили.

По мнению некоторых экспертов, странами, которые Кулеба отказался называть, могут быть Германия, Словакия, Венгрия или Турция.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается привлекать для войны с Россией армии других стран. Он указал, что Украина будет сама предпринимать меры для своей защиты.