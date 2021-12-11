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С 1 января 2022 года россияне столкнутся с подорожанием некоторых жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, подорожает оплата капитального ремонта многоквартирных домов. Управляющие компании необходимость поднятия цен объясняют тем, что выросла стоимость строительных материалов. Отказаться от оплаты этой услуги нельзя. Несмотря на это, довольно немало россиян могут никогда не получить ремонт, который они ежемесячно оплачивают.

Некоторое время назад Минстрой установил максимальные тарифы на такую услугу. После этого регионы начали понемногу увеличивать стоимость капремонта. К примеру, в Приморье цены увеличатся на 33 копейки на каждый квадратный метр. Минимальный тариф будет составлять 8,78 с одного квадратного метра.

Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые подорожают перед Новым Годом. Цены, в частности, вырастут на мясо и яйца, а также вино.

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