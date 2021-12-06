В ближайшем времени некоторые товары могут сильно подорожать. Об этом эксперты рассказали изданию PRIMPRESS.

Так, в декабре примерно на 15-20% увеличится стоимость вина, так как в этом году в России был плохой урожай винограда. Изготавливать вино из импортного винограда виноделам в России нельзя.

Также вырастут цены на мясо, курицу и яйца. Стоимость этих товаров перед новогодними праздниками, по словам специалистов, увеличивается уже традиционно. К этим же товарам относятся майонез и подсолнечное масло.

Кроме того, рост цен ожидается на все виды сладостей. Но, так как эти товары имеют долгий срок хранения, ими можно запастись заранее.

Подорожают и свежие овощи. Объясняется это тем, что собранные летом и осенью урожаи уже практически полностью распроданы, а овощи из теплиц стоят заметно дороже.

Недавно авторы WeChat рассказали о продуктах, которые имеют практически неограниченный срок годности. В частности, они отметили натуральный мёд и бобовые.