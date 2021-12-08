Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох высказался об итогах переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Согласно его заявлению, Путину не удалось добиться обещания того, что Украину не примут в НАТО. Солох считает, что беседа двух президентов не принесла окончательных решений, однако она помогла очертить позиции, которых придерживаются стороны. Это и было целью встречи, и в целом Солох считает её важной.

По вопросу вступления Украины в НАТО, как отметил Солох, не будет ни одного публичного жеста или акта, которые гарантировали бы России невозможность этого решения. Союзники и заинтересованные страны сами будут решать, брать или нет в НАТО Украину.

Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на встрече с Джо Байденом Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за сложившейся вокруг России ситуации. Байден же выразил претензии из-за перемещения российских войск.