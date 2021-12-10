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Россиянам рассказали о выплате, размер которой составляет 10 тысяч рублей. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Недавно сообщения о новых выплатах распространились в мессенджерах. В сообщении указывалось, что выплату будет осуществлять ПФР, а деньги придут на счета россиян в срок до 25 декабря. Однако выяснилось, что распространители этих сообщений перепутали сведения о выплатах.

Так, как сообщают специалисты, выплаты на самом деле будут в указанный срок и составят обещанные 10 тысяч рублей, однако получат их далеко не все. Такое пособие предназначается для родителей, усыновителей или опекунов, если они ухаживают за ребёнком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства. Кроме того, те, кто осуществляет уход за инвалидами первой группы, могут рассчитывать на получение пособия в размере 1200 рублей.

Ранее мы сообщали, что на выплаты неполным семьям правительство выделит 14 миллиардов рублей. В неполных семьях, как отмечается, воспитываются свыше 1 миллиона 300 тысяч детей.

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