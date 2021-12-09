Михаил Мишустин, глава российского кабмина, сообщил, что на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку, будет направлено еще 14 миллиардов рублей.

Согласно его словам, соответствующие выплаты предназначены неполным семьям, где воспитываются свыше 1 миллиона 300 тысяч детей. Для своевременной отправки им денежной поддержки правительство собирается выделить еще около 14 миллиардов рублей, которые будут прибавлены к ранее направленным 36 миллиардам. Премьер отметил, что эти деньги окажутся большим подспорьем для мам и пап, в одиночку растящих ребенка.

Руководитель правительства также отметил, что в этом году по указу Владимира Путина, российского лидера, была введена дополнительная мера для поддержки родителей-одиночек. На одного ребенка в возрасте восьми-семнадцати лет им выплачивается новое пособие. Для его получения необходимо отправить соответствующую заявку в ПФР.