Представители ПФР рассказали жителями России о возникновении новой схемы у мошенников, связанной с «перерасчетом пенсионных выплат» и использующейся в Мордовии.

Отмечается, что в указанном регионе увеличилось количество преступлений, касающихся пожилых людей. Злоумышленники все чаще предлагают пенсионерам помочь им в юридическом плане, лишая в итоге их крупных денежных сумм. Они заключают с ним соглашения, обещая добиться перерасчета пенсий, однако в итоге просто забирают деньги и пропадают.

За свои услуги «юристы» просят более десяти тысяч рублей. В ПФР призывают пожилых россиян быть внимательными и не соглашаться на сомнительные услуги. Специалисты напомнили, что перерасчет пенсионных выплат представляет собой бесплатную услугу. Чтобы получить ее, необходимо просто обратиться в отделение фонда.