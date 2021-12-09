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Новосибирская учительница была уволена из «Онлайн гимназии №1» после размещения на своей страничке в «Инстаграме» видеоролика с танцем в откровенной одежде.

23-летняя Виктория учила детей русскому языку и литературе. Она ходит на курсы pole dance и нередко размещает свои достижения в соцссетях. Но ее увлечения вызвали возмущение у некоторых родителей школьников. Одна из матерей попросила учительницу не размещать такие материалы в Сети, так как ее дочь подписана на педагога.

Учительница отказалась закрывать страницу и удалять видеоролики. После этого она была вызвана директором, который тоже предложил ей убрать запись со страницы. Потом ее и вовсе попросили уволиться с работы по собственному желанию. Позднее Сергей Чернышов, руководитель Новосибирского колледжа, заявил, что учителя тоже люди, а не «монашки», поэтому предложил ей работу в своем образовательном учреждении.

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